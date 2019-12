Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Alarmanlage verhindert Schlimmeres

Gaggenau (ots)

Die in einem Anwesen in der Dornierstraße installierten Alarmmelder dürften am frühen Mittwochabend dafür gesorgt haben, dass ein noch unbekannter Langfinger unverrichteter Dinge das Weite Suchen musste. Der Einbrecher war nach ersten Erkenntnissen gegen 17.35 Uhr in das Gebäude eingestiegen, indem er zuvor die Terrassentür aufgehebelt hatte. Im Inneren angelangt, lösten sogleich ein optischer, wie auch ein akustische Alarm aus. Zurück blieb lediglich der Sachschaden an der Terrassentür. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben die Ermittlungen aufgenommen.

/ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell