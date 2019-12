Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Lauf - Hohen Schaden verursacht

Zeugen gesucht

Lauf (ots)

Ein noch Unbekannter hat sich am Mittwochabend auf einem Grundstück in der Laufbachstraße zu schaffen gemacht und hierbei einen erheblichen Schaden hinterlassen. Nach ersten Erkenntnissen dürfte der ungebetene Besucher zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr in einem unbeobachteten Moment trotz der Anwesenheit der Bewohner unter anderem die Hausfassade, die Haustür sowie den Pkw mit roter Farbe besprüht haben. Er verursachte so einen Schaden von rund 15.000 Euro. Sollte der für den Vandalismus Verantwortliche von den Beamten des Polizeireviers Achern/Oberkirch ermittelt werden, wird er nicht nur für den verursachten Schaden aufkommen müssen - er muss sich darüber hinaus einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung stellen. Die Ermittler bitte unter der Telefonnummer 07841 7066-0 um Zeugenhinweise.

