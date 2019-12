Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.12.2019 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Obersulm: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fußgänger Am Samstag gegen 22.25 Uhr fuhr ein 45-Jähriger mit seinem Opel auf der Heilbronner Straße in Obersulm-Weiler. Kurz vor der Einmündung zur Teichstraße kam er in einer leichten Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr den gesamten Gehweg bis das Auto von einer Mauer wieder auf die Straße abgewiesen wurde. Auf dem weiteren Weg des Fahr-zeugs wurde an der Einmündung Teichstraße ein 16-jähriger Fußgänger erfasst und zu Boden geschleudert, wobei er sich schwere Verletzungen zuzog. Ein an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Autofahrer ergab einen Wert von über 2,5 Promille. Der Sachschaden bei dem Unfall beträgt ca. 3000 Euro.

