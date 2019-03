Polizei Duisburg

POL-DU: Untermeiderich: Mit Zettel gewedelt und Handy geraubt

Eine Frau mit blauem Kopftuch hat am Dienstag (26. März) um 14:40 Uhr in einem Laden auf der Straße "Unter den Ulmen" mit einem Zettel und einem Geldschein vor der Geschäftsinhaberin gewedelt. Anschließend schubste die Unbekannte die 48-Jährige, nahm sich ihr Handy (blau/lila) von einem Tisch und flüchtete in Richtung Von-der-Mark-Straße. Die Polizei sucht eine circa 30 Jahre alte Frau, die bei normaler Statur rund 1,60 Meter groß ist. Zur Tatzeit trug sie eine Jeansjacke, eine schwarze Jeans, beigefarbene Ballerina-Schuhe und eine dunkle Umhängetasche mit Blumenmuster. Zeugenhinweise nimmt das KK 13 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

