Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: Polizei stoppt drei Drogenfahrten

Duisburg (ots)

Die Polizei hat in der Nacht von Montag auf Dienstag (26. März) drei Drogenfahren im Bereich Vulkanstraße gestoppt. Der erste Autofahrer war den Beamten Montag gegen 23:10 Uhr aufgefallen, weil er ohne Licht unterwegs. Bei seiner Kontrolle stellten die Polizisten glasige Augen und eine verzögerte Pupillenreaktion fest. Ein Drogenvortest vor Ort verlief positiv, so dass der Mann zur Blutentnahme durch einen Arzt mit zur Wache kommen musste. Vorher übergab der 21-Jährige den Beamten freiwillig noch einen Teleskopschlagstock, den er in seiner Bauchtasche mitführte. Gegen 2 Uhr nachts (26. März) ging einer Streifenbesatzung der nächste Fahrer unter Drogen ins Netz. Lidflattern und eine fehlende Pupillenreaktion bei Lichteinfall gaben den ersten Hinweis auf Betäubungsmittelkonsum. Den bestätigte der Drogenvortest. Bei seiner Durchsuchung fanden die Polizisten ein Tütchen Marihuana und eins mit weißem Pulver. Der 25-Jährige erzählte, dass es sich um "Pep" handeln soll. Auch ihm entnahm ein Arzt auf der Wache Blut. Die Drogen stellten die Beamten sicher. Auch beim dritten Autofahrer reagierten gegen 3:55 Uhr die weiten Pupillen trotz Lichteinfall nicht. Nach dem positiven Drogenvortest ging es für den 18-Jährigen zur Polizeiwache, wo ihm der Arzt eine Blutprobe entnahm. Alle drei Autofahrer müssen sich mit einer Anzeige wegen des Fahrens unter Drogeneinflusses auseinandersetzen. Auf den 21-Jährigen mit dem Teleskopschlagstock kommt noch eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu. Der 25 Jahre alte Mann muss sich zusätzlich wegen des Besitzes von Drogen (Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetzt) verantworten. (JG)

