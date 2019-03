Polizei Duisburg

POL-DU: Huckingen: Nachtragsmeldung: Zahlreiche Verletzte nach Reizgas in Schule - Jugendlicher meldet sich beim Schulleiter

Duisburg (ots)

Ein Jugendlicher hat sich beim Schulleiter der Sekundarschule an der Straße "Am Ziegelkamp" gemeldet: Er hätte am 6. März Tierabwehrspray im Treppenhaus gesprüht. Der 15-Jährige erzählte später reumütig bei der Polizei, dass er zwei Freunden nur zeigen wollte wie das Gerät funktioniert. Er war sich nicht bewusst, dass die Reizstoffe über Luftabzugseinrichtungen in der Schule verteilt würden und er damit jemanden verletze. Der Schüler hatte damit einen Großeinsatz von Feuerwehr und Polizei ausgelöst. Die Rettungskräfte behandelten zwei Lehrerinnen und zahlreiche Schülerinnen sowie Schüler mit tränenden Augen und Atemwegsreizungen. (JG)

Link zur ersten Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/4211211

