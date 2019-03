Polizei Duisburg

POL-DU: Hochfeld: Duo knackt Automaten - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (25. März, 3:57 Uhr) sind Unbekannte in eine Gaststätte auf der Wanheimer Straße (Höhe Saarbrücker Straße) eingebrochen. Die beiden Männer waren durch ein Fenster eingestiegen, hatten die Glückspielautomaten aufgebrochen und Bargeld gestohlen. Dadurch war der Alarm ausgelöst worden. Der 48-jährige Besitzer rief die Polizei. Auf den Videoaufzeichnungen einer Raumunterwachung sind zwei Männer zu sehen. Das Duo trug zur Tatzeit helle Hosen, helle Pullover und helle Mützen. Die Kripo bittet die Bevölkerung um Hilfe: Wer verdächtige Personen zur Tatzeit beobachtet hat, wendet sich bitte unter der Rufnummer 0203 280-0 an das KK 14. (stb)

