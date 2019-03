Polizei Duisburg

POL-DU: Rumeln-Kaldenhausen: Zusammenstoß beim Rückwärtsfahren

Duisburg (ots)

Eine 30-jährige Autofahrerin ist am Samstagmorgen (23. März, 10:30 Uhr) mit ihrem VW Touran rückwärts aus einer Einfahrt auf der Giesenfeldstraße gefahren. Dabei prallte sie mit dem Audi A 3 einer 26-jährigen Duisburgerin zusammen, die in Richtung Düsseldorfer Straße unterwegs war. Rettungskräfte brachten die beiden ins Krankenhaus, wo Ärzte sie medizinisch betreuten. Der Sachschaden an beiden Autos beträgt mindestens 13.000 Euro. (stb)

