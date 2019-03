Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Randalierer leistet Widerstand

Duisburg (ots)

Zeugen haben am Samstag (23. März, 15 Uhr) die Polizei alarmiert, weil drei Männer (20, 22, 25) und eine Frau (19) im Bereich des "Livesaver" - Brunnens randalierten und Graffity sprühten. Als die Beamten eintrafen, hatte einer der Männer noch eine Spraydose in der Hand. Er beleidigte die Polizisten und schrie, dass er seine religiösen Schriftzeichen überall auf der Welt sprühen dürfe. Die Beamten brachten den Mann zur Verhinderung weiterer Straftaten ins Gewahrsam. Als die Uniformierten ihn dort aufforderten, seine Halskette abzulegen, wehrte er sich deswegen, so dass sie den 25-Jährigen auf dem Boden fixieren mussten. Nur so konnten die Polizisten ihm vorschriftsmäßig die Kette abnehmen und den Mann in die Zelle bringen. Zur Feststellung des Alkohol- und Drogenkonsums entnahm ihm ein Polizeiarzt eine Blutprobe. Die Beamten schrieben eine Anzeige wegen des Widerstands. Gegen die Frau aus der Gruppe erstatteten die Polizisten eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung durch Graffity: Die 19-Jährige war beim Besprühen eines Mülleimers durch eine Zeugin (49) beobachtet worden. (JG)

