POL-DU: Huckingen: Beißender Geruch in Schule - 27 leicht Verletzte

Am Mittwoch (6. März) ist gegen 12 Uhr ein Großaufgebot der Feuerwehr und der Polizei zur Realschule "Süd" an der Straße "Am Ziegelkamp" ausgerückt, weil Kinder dort beißenden Geruch festgestellt hatten. Die Rettungskräfte behandelten 25 Schülerinnen und Schüler sowie zwei Lehrerinnen mit tränenden Augen und Atemwegsreizungen vor Ort, davon mussten zwölf Kinder zu genaueren Untersuchungen in Krankenhäuser gebracht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung aufgenommen und prüft derzeit die Ursache der Gasentwicklung. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, sollten sich an die Schulleitung oder an das Kriminalkommissariat 36 wenden (Tel.: 0203-2800). Spezialisten der Feuerwehr konnten keine gefährlichen Stoffe im Schulgebäude nachweisen, so dass der Schulbetrieb aller Voraussicht nach am kommenden Tag wieder aufgenommen werden kann.

