POL-DU: Altstadt: Graffiti an Kirchen - Zeugen gesucht

Duisburg (ots)

Unbekannte haben von Montag (4. März) 15 Uhr bis Dienstag (5. März) 11:30 Uhr an zwei Kirchen am Karmelplatz und an der Brüderstraße Graffitis in türkischer Sprache an die Fassaden gesprüht. Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Personen gesehen haben, sich beim Staatsschutz unter 0203 280-0 zu melden.

