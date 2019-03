Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: 66 Zahnpastatuben gestohlen - Zwei Festnahmen

Duisburg (ots)

Die Polizei hat am Montag (25. März, 21:20 Uhr) zwei Ladendiebe in einem Supermarkt auf der Friedrich-Ebert-Straße festgenommen. Ein Detektiv hatte zuvor zwei Frauen (41, unbekannt) und einen Mann (27) beobachtet, wie sie eine Sporttasche aus einem Regal nahmen und die Zahncreme darin verstauten. Als das Trio, ohne zu bezahlen, den Kassenbereich passierte, sprach der 51-Jährige sie an. Eine Diebin konnte flüchten. Sie ist circa 17 bis 18 Jahre alt, schlank, hat schwarze, glatte, lange Haare und war mit einer schwarzen Jacke mit Fellkapuze, einem blauen Oberteil, heller Jeans und weißen Turnschuhen bekleidet. Zeugenhinweise nimmt das KK 34 unter 0203 280-0 entgegen. (JG)

