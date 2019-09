Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Korrektur: Ulm - Mann flüchtet nach Sachbeschädigung

Zeugen halfen der Polizei am Donnerstag in Ulm bei der Verfolgung eines Mannes.

Gegen 17 Uhr verfolgten Polizisten im Bereich der Albert-Einstein-Allee zu Fuß einen Mann. Der hatte zuvor laut Zeugenangaben auf einem Parkplatz mit einem Stock auf einen BMW eingeschlagen und mit Steinen nach mehreren Passanten geworfen. Danach flüchtete er zu Fuß auf einem Radweg in Richtung Ochsensteige. Zeugen zeigten der Polizei den flüchtigen Mann. Die Polizisten mussten zu Fuß hinterher, weil der Weg zu eng war. Ein Rennradfahrer erkannte die Situation sofort und sah auch, dass der Flüchtige mehrere hundert Meter Vorsprung hatte. Er stieg ab und stellte dem Beamten sein Rennrad zur Verfügung. Auch eine Frau gab einem Polizisten sofort ihr Rad. So holten die Beamten den Verdächtigen schnell ein und nahmen ihn vorläufig fest. Die Polizei ermittelt nun gegen den 40-Jährigen wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Ob er durch die Steinwürfe jemanden verletzte ist noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Telefon-Nr. 0731/188-3812 zu melden. Auch die Radfahrer sollen sich melden. Deren Verhalten lobt die Polizei ausdrücklich. Ohne die Räder wäre der Flüchtige wohl nicht mehr einzuholen gewesen. Der Sachschaden am BMW beträgt rund 500 Euro.

Info: Zivile Helden heißt eine Aktion, die Menschen ermutigt, sich zu engagieren, einzuschreiten und zu helfen. Infos dazu unter www.zivile-helden.de.

