POL-UL: (BC) Laupheim - Polizei kontrolliert Verkehrsteilnehmer / Den Straßenverkehr überwachte die Polizei am Mittwoch in Laupheim.

Zwischen 7.15 Uhr und 8.15 Uhr kontrollierten die Beamten die Autofahrer in der Rabenstraße. Sie überprüften nicht nur den Zustand der Fahrzeuge. Die Polizisten schauten auch, ob die Autofahrer verkehrssicher unterwegs waren. Dabei stellten sie fest, dass sieben von ihnen den Sicherheitsgurt nicht angelegt hatten. Auch ein Kind war ungesichert im Pkw unterwegs. Drei Autofahrer hatten während der Fahrt das Mobiltelefon benutzt. Auf die Lenker der Fahrzeuge kommen nun Anzeigen zu.

Im Jahr 2018 registrierte die Polizei im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 5.535 Handy-Verstöße. Das waren 816 (+22 Prozent) mehr als im Vorjahr. Nach wie vor werde die Ablenkung vom Verkehrsgeschehen durch die Benutzung von Handys stark unterschätzt. Bei zwölf tödlichen Unfällen ließ sich im vergangenen Jahr die Ursache nicht ermitteln. Das deute auf Ablenkung als Ursache hin. Die Polizei appelliert deshalb dringend an die Fahrer, das Telefon liegen zu lassen, auch wenn es bei der Fahrt klingelt. Bereits bei Tempo 50 bedeutet eine Sekunde Ablenkung 14 Meter Blindfahrt. Weitere Infos zum Thema Ablenkung gibt es im Internet unter www.runtervomgas.de. Erschreckend hoch sei auch die Zahl der festgestellten Gurtverstöße. So seien im vergangenen Jahr im Bereich des Polizeipräsidiums Ulm 8.454 Verstöße geahndet worden. Hinweis der Polizei: Gurte retten Leben! In den letzten Jahren hatte etwa jeder vierte tödlich verunglückte Verkehrsteilnehmer den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.gib-acht-im-verkehr.de

