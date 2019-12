POL-OG: Ottersweier, B3 - Verletzte und Sperrung nach Zusammenstoß

Polizeipräsidium Offenburg

Nach der Kollision zweier Fahrzeuge musste die B3 zwischen Ottersweier und Sasbach am Dienstagmittag zeitweise gesperrt werden. Der Fahrer eines Citroen war gegen 12:30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Norden unterwegs, als er ersten Erkenntnissen zufolge, einen noch unbekannten Fahrzeugführer überholen wollte und mit einem entgegenkommenden Suzuki zusammenstieß. Hierbei wurde auch ein drittes, hinter dem Suzuki befindliches, Fahrzeug in den Unfall verwickelt. Alle drei Autofahrer zogen sich Verletzungen zu. Der Fahrer des Citroen wurde mit schwersten Verletzungen in die Klinik nach Karlsruhe gebracht. Zur Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die B3 teilweise gesperrt werden. Die Reinigung der Fahrbahn und die Bergungsmaßnahmen der Unfallfahrzeuge dauerte bis kurz vor 16 Uhr. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt. Der Fahrer des Wagens, welcher überholt wurde und weitere Zeugen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer: 07221/680-460 bei den ermittelnden Beamten zu melden. /ma

