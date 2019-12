Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Schmuck gestohlen

Raesfeld (ots)

Einbrecher sind in Raesfeld in ein Wohnhaus eingedrungen und haben daraus Schmuck entwendet. Die Täter hatten sich zwischen Freitag, 08.30 Uhr, und Samstag, 21.30 Uhr, mit Gewalt Zugang in die Räume verschafft, indem sie ein Fenster einschlugen. Im Inneren des Gebäudes an der Weseler Straße durchsuchten sie ein Schlafzimmer. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell