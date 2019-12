Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrer auf Kreuzung erfasst

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat ein Pedelecfahrer am Samstag in Gronau bei einem Unfall erlitten. Der 74-Jährige befuhr gegen 13.55 Uhr die Sonnenstraße in Richtung Buterlandstraße. An der Kreuzung mit dieser erfasste ihn der von links kommende Wagen eines 29-jährigen Gronauers, der die Buterlandstraße in Richtung Breslauer Straße befuhr. An der Kreuzung gilt die Vorfahrtregel "Rechts vor links". Ein Rettungswagen brachte den Zweiradfahrer in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden liegt circa bei 1.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell