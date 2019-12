Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Hügelsheim - Wiederholt ohne Führerschein unterwegs

Hügelsheim (ots)

Der 59 Jahre alte Fahrer eines Lastwagens sieht nach einer Kontrolle durch Beamte des Polizeipostens Flughafen-Rheinmünster am Mittwochvormittag einem empfindlichen Strafverfahren entgegen. Der Mann wurde von den Ermittlern kurz vor 12 Uhr in der Hauptstraße einer genaueren Überprüfung unterzogen, da diesen bekannt war, dass der Endfünfziger in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis aufgefallen war. Die erneute behördliche Nachschau bestätigte den Verdacht. Der 59-Jährige war einmal mehr im Straßenverkehr unterwegs, ohne im Besitz des entsprechenden Führerscheins zu sein. /ya

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell