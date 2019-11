Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Staatsanwaltschaft und Bundespolizei Stuttgart teilen mit: Gesuchter 37-Jähriger festgenommen

Waiblingen (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Sonntag (03.11.2019) gegen 00:30 Uhr einen 37-Jährigen am Bahnhof Waiblingen festgenommen. Der marokkanische Staatsangehörige war zuvor durch die Bundespolizisten einer Personenkontrolle unterzogen worden. Hierbei stellte sich heraus, dass der bereits wegen Bedrohung verurteilte 37-Jährige durch die Staatsanwaltschaft Stuttgart mit einem Vollstreckungshaftbefehl gesucht wurde. Da der im Rems-Murr-Kreis wohnhafte Mann die Geldstrafe nicht begleichen konnte, musste er im Anschluss eine Ersatzfreiheitsstrafe von 125 Tagen in einer Justizvollzugsanstalt antreten.

