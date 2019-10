Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Kriminalpolizei ermittelt nach Tageswohnungseinbrüchen

Neuss / Dormagen (ots)

Am Dienstag (01.10.), in der Zeit zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, gelangten Unbekannte durch die Hauseingangstür in die Räumlichkeiten eines Einfamilienhauses an der Stingesbachstraße in Neuss. Die Diebe entkamen vermutlich mit Bargeld und Schmuck.

Am gleichen Tag, zwischen 07:30 Uhr und 15:40 Uhr, hebelten Unbekannte die Haustür einer Doppelhaushälfte an der Jussenhovener Straße, in Dormagen, auf und entwendeten nach ersten Erkenntnissen Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt sie unter der Telefonnummer 02131 300-0 entgegen.

Dass man sich vor Einbrüchen schützen kann, zeigt die Erfahrung der Polizei. Mehr als ein Drittel aller Wohnungseinbrüche bleibt im Versuch stecken, nicht zuletzt aufgrund sicherungstechnischer Einrichtungen. Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss bietet interessierten Wohnungseigentümern an der Jülicher Landstraße 178 in Neuss dazu kostenlose Beratungen an.

Termine mit dem Kommissariat Kriminalprävention und Opferschutz können unter der Telefonnummer 02131 300-0 vereinbart werden.

