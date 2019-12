Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Kehl (ots)

Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines VW wurde am Mittwoch zwischen 6 Uhr und 12.10 Uhr Opfer einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Autofahrer geriet vermutlich beim Ein- oder Ausparken zu nahe an ihren geparkten Wagen und beschädigt so den Seitenspiegel. Ohne den Schaden von rund 500 Euro zu melden und seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen, suchte er anschließend das Weite. Die Beamten des Polizeireviers Kehl haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten unter der Telefonnummer 07851 893-0 um Zeugenhinweise.

