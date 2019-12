POL-OG: Baden-Baden, Oos - Bandendiebstahl

Polizeipräsidium Offenburg

Der Aufmerksamkeit eines Ladendetektivs war es am frühen Mittwochabend in einem Geschäft in der Rheinstraße zu verdanken, dass drei mutmaßliche Ladendiebe dingfest gemacht werden konnten. Der Sicherheitsmann hatte das Trio im Alter zwischen 13 und 21 Jahren kurz vor 19 Uhr dabei beobachtet, wie sie die Etiketten mehrerer Alkoholflaschen entfernten und anschließend den Kassenbereich passieren wollte, ohne die in einem Rucksack verstauten Waren im Wert von mehreren Hundert Euro zu bezahlen. Gegen die Tatverdächtigen wurde ein Strafverfahren wegen des Verdachts auf Bandendiebstahl eingeleitet.

