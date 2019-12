Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Bei Diebstahl ertappt

Bühl (ots)

Zwei 14 und 21 Jahre alte mutmaßliche Langfinger müssen sich seit Mittwochmittag einem Strafverfahren wegen des Verdachts des gemeinsam begangenen Diebstahls stellen. Nach erste Erkenntnissen soll das Duo gegen 15.30 Uhr in einer Halle in der Ludwig-Jahn-Straße den Umstand ausgenutzt haben, dass mehrere Schüler dem Sportunterricht nachgingen. Die ungebetenen Besucher begaben sich derweil in die Umkleidekabinen und machten sich an den dort abgelegten Taschen zu schaffen. Hierbei wurden sie auf frischer Tat ertappt und die Polizei wurde verständigt. Die Beamten des Polizeireviers Bühl haben die Ermittlungen aufgenommen.

