POL-AUR: Wittmund - Verdacht der Brandstiftung

Landkreis Wittmund (ots)

Wittmund - Verdacht der Brandstiftung: In einer Spielothek in Wittmund, Auricher Straße, geriet am Sonntag, 15.09.2019, gegen 20.30 Uhr aus bislang unbekannter Ursache eine Plastikblume in Brand. Der Brand konnte schnell durch Angestellte gelöscht werden, sodass kein Gebäudeschaden entstand. Es wird im diesem Zusammenhang um Hinweise zu einer Person gebeten, welche sich zum Vorfallszeitpunkt in der Spielothek aufgehalten haben soll. Diese Person wird wie folgt beschrieben:

- ca. 50-60 Jahre alt - kurzes grau/weißes Haar - grau/weißer Bart - schwarze Brille - schlank, leicht gebückte Haltung - grau / blaues Jackett - Jeanshose - hatte einen weißen Stoffbeutel mit Inhalt bei sich

Hinweise werden an die Polizei Wittmund, 04462/9110, erbeten.

