POL-AUR: Großheide - Einbruch Hage - Farbschmierereien Norderney - PKW beschädigt Norden Verkehrsunfallflucht Großheide - Verkehrsunfall

Altkreis Norden (ots)

Großheide - Einbruch: Unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Sonntag, 15.09.2019, in eine derzeit leerstehende Gaststätte in Berumerfehn, Am Berumerfehnkanal, ein. Die Täter hatte eine Holztür aufgebrochen und waren dadurch in das Gebäude gelangt. Offensichtlich wurde jedoch nichts entwendet, da sich keine Wertgegenstände mehr darin befanden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 049431/9210, erbeten.

Hage - Farbschmierereien: In Hage, Baantjebur, wurde ein Einkaufsmarkt von unbekannten Tätern beschmiert. Zwischen Dienstag, 10.09.2019, und Samstag, 14.09.2019, wurden von den Tätern verschiedene Symbole, sogenannte Tags, auf das Mauerwerk gesprüht. Es entstand dadurch ein hoher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norden, 04931/9210, erbeten.

Norderney - PKW beschädigt: Unbekannte Täter gelangten auf bisher nicht bekannte Weise in Norderney in einen PKW Opel, der in der Mühlenstraße stand. In dem Fahrzeug wurden von den Tätern diverse Schäden verursacht. Unter anderem wurde der Bildschirm des fest eingebauten Navis zerkratzt und eine Fußmatte angesengt. Die Tatzeit liegt zwischen dem 07.09.2019 und Freitag, 13.09.2019. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei Norderney, 04932/92980, erbeten.

Norden Verkehrsunfallflucht: Am Samstag, 14.09.2019, in der Zeit von 09.30 Uhr bis 18.00 Uhr, wurde in Norden, Mühlenweg, auf dem Parkplatz des Finanzamtes ein PKW Citroen durch einen Verkehrsunfall beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu Kümmern. Bei dem verursachenden Fahrzeug könnte es sich um einen Mercedes Sprinter in Silber handeln. An diesem Fahrzeug befand sich eine Firmenaufschrift in den Farben rot, blau und gelb. Zeugen die Angaben zum Unfallhergang oder zum gesuchten Fahrzeug machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Norden, 04931/9210, in Verbindung zu setzen.

Großheide - Verkehrsunfall: Auf dem Bentswaller Weg in Großheide kam es am Sonntag, 15.09.2019, gegen 15.35 Uhr zu einem Verkehrsunfall. Die 21-jährige Fahrerin eines PKW Hyundai fuhr dabei während ihrer Fahrt in Richtung Menstede vermutlich aus Unachtsamkeit gegen einen an der rechten Fahrbahnseite geparkten PKW Opel. Durch den Aufprall überschlug sich der Hyundai und kam an der linken Fahrbahnseite zum Stehen. Durch den Unfall wurde die Fahrerin leicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 8.000,- EUR geschätzt.

