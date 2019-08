Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schwetzingerstadt: Beim Rückwärtsausparken mit Radfahrer kollidiert - Radfahrer prallte gegen Heckscheibe und wird verletzt

Mannheim (ots)

Eine 40-jährige Mercedes-Fahrerin übersah am Donnerstag, gegen 18:45 Uhr, in der Tattersallstraße beim Rückwärtsausparken einen herannahenden 51-jährigen Radfahrer und kollidierte mit diesem. Der Mann prallte mit seinem Oberkörper gegen die Heckscheibe, die durch die Wucht zerstört wurde. Er zog sich hierbei mehrere Schnittwunden am Arm zu und musste mit einem Rettungswagen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3.000 Euro.

