POL-MA: Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Beim Ein- oder Ausparken VW beschädigt und geflüchtet - Zeugen gesucht!

Leimen (ots)

Gerade mal fünfzehn Minuten geparkt hatte eine VW-Fahrerin am Donnerstag ihren VW Turan auf dem Edeka-Parkplatz in der St. Ilgener Straße. Als sie gegen 12:05 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, musste sie an der hinteren rechten Tür einen Schaden feststellen. Der bislang unbekannte Verursacher hatte den PKW vermutlich beim Ein- oder Ausparken touchiert und war dann geflüchtet. Die Höhe des Sachschadens wird auf rund 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Leimen unter Tel.: 06224/1749-0 oder dem Polizeirevier Wiesloch unter Tel.: 06222/5709-0 in Verbindung zu setzen.

