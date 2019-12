POL-KN: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Polizeipräsidium Konstanz

Ein 37-jähriger Mann wird angezeigt, weil er am Mittwoch gegen 14.00 Uhr auf dem Bärenplatz aus bislang unbekannten Gründen einen 49-jährigen Mann mit einem Messer bedroht haben soll. Der 37-Jährige stürmte laut Zeugenaussagen plötzlich mit einem kurzen Messer in der Hand auf den 49-Jährigen zu, beleidigte ihn und flüchtete. Der Tatverdächtige wurde kurz darauf von einer Polizeistreife gestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Ein unbekannter Täter setzte am Donnerstagabend zwischen 19.00 und 19.45 Uhr in der Blütenstraße einen Altkleidercontainer in Brand. Der Inhalt des Containers brannte vollständig ab. Die Feuerwehr Kressbronn war mit einem Fahrzeug und 12 Einsatzkräften vor Ort. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Fahrzeugen und Personen nimmt die Polizei Friedrichshafen, Tel. 07541 701-0, entgegen.

Ein unbekannter Fahrzeugführer hat Heiligabend auf dem Parkplatz der Klosterkirche Birnau zwischen 16.15 und 18.15 Uhr vermutlich beim Ausparken einen ordnungsgemäß geparkten Daimler C 220 am Heck beschädigt und anschließend unerlaubt die Unfallstelle verlassen. Es könnte sein, dass der Verursacher den Unfall nicht bemerkt hat. Der Verursacher sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich bei der Polizei Überlingen, Tel. 07551 804-0, zu melden.

Ein Mitarbeiter der Landesgartenschau stellte am Mittwoch bei einem Kontrollgang fest, dass ein Tor am Haupteingang der Rosenobelgärten mit roher Gewalt aufgebrochen worden war. Vom Gelände wurde nichts entwendet, es kam auch zu keinen Beschädigungen. Sachdienliche Hinweise sind an die Polizei Überlingen, Tel. 07551 804-0, erbeten.

