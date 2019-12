Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: In Einfamilienhaus eingebrochen

Ludwigshafen (ots)

In ein Einfamilienhaus in der Hardenburgstraße brachen Unbekannte im Laufe des gestrigen Tages (10.12.2019, zwischen 11.55 Uhr bis 19.45 Uhr) gewaltsam ein und durchsuchten alle Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist noch nicht geklärt.

Zeugen, die in der Hardenburgstraße verdächtige Personen oder fremde Fahrzeuge gesehen haben, werden geben sich zu melden. Hinweise an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Rheinpfalz

Sandra Giertzsch

Telefon: 0621-963-1500

Telefon: 0621-963-0

E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.rheinpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell