Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kurz vor dem Losfahren Handtasche aus Auto gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Am 09.12.2019, gegen 18.25 Uhr, ging eine 72-Jährige zu ihrem Auto in der Bremserstraße. Sie legte ihre Handtasche auf die Rückbank und stieg dann auf der Fahrerseite ein. Als sie den Motor startete, öffnete ein unbekannter Täter die hintere Autotür, nahm die Handtasche heraus und flüchtete in Richtung Leuschnerstraße. Ein weiterer unbekannter Mann, der vermutlich zur Absicherung auf der Straße stand, flüchtete ebenfalls in Richtung Leuschnerstraße. An der Einmündung zur Leuschnerstraße lief der eine dann in Richtung Goerdelerplatz und der andere in Richtung Alwin-Mittasch-Park. Die Handtasche war schwarz mit einem grauen Dreieck. In ihr befanden sich unter anderem mehrere hundert Euro Bargeld sowie ein Smartphone. Der eine unbekannte Mann war etwa 25 Jahre alt, circa 1,85 m groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug einen dunklen Parker sowie eine schwarze Kapuze. Der andere unbekannte Mann war ebenfalls etwa 25 Jahre alt, circa 1,85 m groß und schlank. Er hatte dunkle Haare und trug eine helle Daunenjacke. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2 unter der Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

