Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Diebe haben es auf Manschettenknöpfe abgesehen

Karlsruhe (ots)

Manschettenknöpfe im Wert von 400 Euro hat ein Dieb am vergangenen Wochenende aus einem Einfamilienhaus in Karlsruhe-Rüppurr an sich genommen.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich zwischen Freitag und Montag über die Terrassentür mit brachialer Gewalt Zutritt in das Anwesen. Im Inneren durchsuchter er Schränke und Schubläden und suchte nach Wertgegenständen. Mit seiner aufgefundenen Beute verschwand der Eindringling bislang unerkannt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721 6663411 zu melden.

