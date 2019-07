POL-FR: Rheinfelden-Herten: Flächenbrand - Feuerwehreinsatz

Polizeipräsidium Freiburg

Möglicherweise ein technischer Defekt an einer Pressmaschine für Strohballen führte am Dienstag, 23.07.19, gegen 18.25 Uhr,in der Nähe des Flugplatzes in Herten zu einem Flächenbrand. Nach bisherigen Erkenntnissen war dort ein Landwirt mit der Maschine im Einsatz, als er ein Feuer daran bemerkte. Das Feuer breitete sich auf dem Feld, etwa 400x200 Meter, schnell aus. Die Feuerwehren aus Rheinfelden, Karsau, Degerfelden und Herten waren mit neun Fahrzeugen und rund 50 Feuerwehrleuten am Brandort und konnten sowohl das Feld, wie auch die Maschine löschen. Es entstand Sachschaden an der Presse in Höhe von rund 50.000 Euro, an den Strohballen etwa 500 Euro.

