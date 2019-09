Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Lippe (ots)

Am frühen Samstagabend kam eine 39jährige Lemgoerin mit ihrem Pkw aus bislang ungeklärter Ursache in der Straße Am Alten Fluß nach links von der Fahrbahn ab und beschädigte einen Metallzaun und einen dahinter geparkten Pkw. Die Lemgoerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und mit dem Rettungswagen zum Lemgoer Klinikum verbracht. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden und es entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR7.500,-

