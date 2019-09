Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Betrunkener Pkw-Fahrer verursacht Auffahrunfall

Lippe (ots)

Am frühen Sonntagmorgen verursachte ein 50jähriger Bad Salzufler in der Straße Im Neuen Land einen Auffahrunfall. Da bei dem Salzufler bei der Unfallaufnahme erheblicher Alkoholgenuss festgestellt wurde, musste er sich einer Blutprobenentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von ca. EUR2.500,-.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell