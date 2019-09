Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Versuchter Wohnungseinbruch

Lippe (ots)

Freitagabend versuchten bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Laßbrucher Straße einzubrechen. Bei dem Versuch das Schlafzimmerfenster aufzuhebeln, wurde jedoch ein Alarm ausgelöst und ein Eindringen in die Wohnung fand nicht statt. Hinweise auf die Täter nehmen die Polizeiwache in Lemgo (05261-9330) oder die Kriminalpolizei in Detmold (05231-6090) entgegen.

Pressekontakt:



Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell