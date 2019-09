Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen - Vandalismus in leerstehendem Hotel

Lippe (ots)

Vermutlich in der Nacht zu Samstag randalierten bislang unbekannte Täter in einem leerstehenden Hotelbetrieb am Schwaghof. Es wurden zahlreiche Fenster und das Inventar beschädigt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter nehmen die Polizeiwache in Bad Salzuflen (05222-98180) oder die Kriminalpolizei in Detmold (05231-6090) entgegen.

