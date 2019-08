Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel- Diebstahl aus Milchtankstelle

Am Montag, den 12.August 2019, gegen 01.00 Uhr betraten zwei bislang unbekannte Täter die Milchtankstelle in der Carolinenhofstraße und entwendeten dort zunächst Eier und Milchmixpulver. Am 14.August 2019, gegen 03.00 Uhr erschienen beide Täter erneut und öffneten gewaltsam die dortige Pfandkasse, in der sich ca. 7 Euro Bargeld befanden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

