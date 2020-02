Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Jestetten: Motorradfahrer gestürzt

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.02.20, gegen 09.15 Uhr, kam auf der L163 bei Schwarzenloh ein Motorradfahrer zu Fall. Der Mann geriet mit seiner Maschine offensichtlich in einer langgezogenen Kurve ins Schlingern. Anschließend kam er von der Fahrbahn ab und überschlug sich auf einer angrenzenden Wiese. Der 49 Jahre alte Mann verletzte sich hierbei an der Schulter und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht werden. Der Sachschaden am Motorrad beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

