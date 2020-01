Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Geldausgabeautomat angegangen; Pkw-Aufbruch

Reutlingen (ots)

Mann in Krankenfahrstuhl angefahren und geflüchtet (Zeugenaufruf)

Das Polizeirevier Reutlingen fahndet nach einem unbekannten Pkw-Lenker, der am Dienstagmittag, gegen 13.20 Uhr, mit seinem Wagen einen Krankenfahrstuhl-Fahrer erfasst hat und anschließend von der Unfallstelle geflüchtet ist. Der Gesuchte, der zunächst auf der Ringelbachstraße stadtauswärts unterwegs war, bog anschließend nach rechts in die Straße An der Kreuzeiche ein, wobei sein Fahrzeug den 68-jährigen Mann in seiner Mobilitätshilfe erfasste. Durch den Zusammenstoß erlitt dieser nach derzeitigem Kenntnisstand leichte Verletzungen, die im Anschluss in einer Klinik behandelt werden mussten. Der Unfallverursacher war ohne anzuhalten davongefahren. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagenbesatzungen blieb bislang erfolglos. Bei dem gesuchten braunen Kleinwagen dürfte es sich um einen Seat oder Renault handeln, der im Frontbereich beschädigt sein dürfte. Zeugen, die Hinweise auf den gesuchten Pkw oder den Fahrer bzw. die Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07121/942-3333 zu melden. (mr)

Walddorfhäslach (RT): In Einfamilienhaus eingebrochen

In ein Einfamilienhaus in der Eschenstraße ist ein Unbekannter am helllichten Tag eingebrochen. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte der Einbrecher am Dienstag, zwischen sieben Uhr und 14.40 Uhr, möglicherweise über eine nur zugezogene, aber nicht verriegelte Terrassentür ins Haus gelangt sein. Dort durchwühlte er in allen Räumen die Schränke und Schubladen. Soweit bislang bekannt ist, stieß er dabei auf Schmuck und Bargeld von noch nicht bekanntem Wert. Mit seiner Beute flüchtete er anschließend unerkannt. Spezialisten der Kriminalpolizei kamen zur Spurensicherung vor Ort. Der Polizeiposten Reutlingen-Nord ermittelt. (cw)

Aichtal-Aich (ES): Einbrecher gestört

In ein Einfamilienhaus in der Straße Im Weckholder ist ein Unbekannter am Dienstagabend eingebrochen. Gegen 18.15 Uhr hatte sich der Einbrecher über ein aufgehebeltes Fenster Zutritt zum Gebäude verschafft. Als er offensichtlich von den zurückkehrenden Hausbewohnern überrascht wurde, flüchtete er. Zu einem Kontakt zwischen dem Täter und den Bewohnern war es nicht gekommen. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, allerdings hinterließ der Einbrecher einen Sachschaden, der auf etwa 3.000 Euro geschätzt wird. Das Polizeirevier Nürtingen hat mit Unterstützung der Spezialisten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): Auf Geldautomat abgesehen (Zeugenaufruf)

Nach dem Versuch, den Geldautomaten einer Bankfiliale in der Nürtinger Straße aufzubrechen, ist ein Unbekannter am frühen Mittwochmorgen ohne Beute geflüchtet. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge hatte der Täter kurz nach vier Uhr die Bankfiliale betreten und dort versucht mit brachialer Gewalt den Geldautomaten aufzuhebeln. Dabei wurde er offensichtlich gestört und flüchtete, wobei er in einen schwarzen VW Golf stieg, in dem ein Fahrer vor der Bank wartete. Anschließend fuhr der Golf unbeleuchtet in Richtung Nürtinger Straße weg. An den Bargeldbestand des Automaten war der Unbekannte nicht gelangt. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt. Der Täter wird als etwa 180 Zentimeter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er war mit einer schwarzen Sturmhaube mit Sehlöchern maskiert, trug schwarze Handschuhe und führte eine schwarze Umhängetasche mit sich. Bekleidet war er mit einer schwarzen, enganliegenden Hose, schwarzen Schuhen und einem schwarzen Kapuzenpullover mit heller Kapuzeninnenseite. Über diesem Pullover trug er eine schwarze Kapuzenjacke. Beim Fluchtfahrzeug soll es sich um einen schwarzen VW Golf, neueres Modell mit "AZ" Zulassung (Kreis Alzey-Worms) gehandelt haben. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0711/7091-3 um Hinweise. (cw)

Nürtingen (ES): Heftig aufgefahren

Auf knapp 22.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Europastraße entstanden ist. Ein 20-Jähriger war gegen 15.30 Uhr mit seinem 5er BMW auf der Europastraße in Richtung Mühlstraße unterwegs. Zu spät erkannte er, dass ein vorausfahrender 25-Jähriger mit seinem VW Golf verkehrsbedingt bremsen und anhalten musste. Er krachte mit so großer Wucht ins Heck des Golf, dass dieser noch auf einen davor stehenden VW Polo eines 39-Jährigen aufgeschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der BMW und der Golf waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. (cw)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Auto macht sich selbstständig

Ein Opel Corsa hat sich am Dienstagabend in der Dieselstraße in Echterdingen selbstständig gemacht und ist gegen zwei Fahrzeuge und eine Mauer geprallt. Ursächlich für die rund 100 Meter lange, führerlose Fahrt, die sich zwischen 18 Uhr und 18.45 Uhr ereignet hat, war offensichtlich eine nicht angezogene Handbremse. Da sich auch der Schalthebel nicht auf der Position P befand, rollte der Wagen los. Er stieß gegen einen geparkten Pkw sowie einen ebenfalls abgestellten Lkw, überquerte die Nikolaus-Otto-Straße und kam an der Mauer eines Firmengeländes zum Stehen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf mindestens 4.500 Euro. (mr)

Lenningen (ES): Einbrecher geht leer aus

Vergebliche Mühe hat sich ein Einbrecher an einem Vereinsheim in der Straße Jahnhaus in Unterlenningen gemacht. Nachdem er in der Zeit zwischen Samstag, zehn Uhr, und Dienstag, 13 Uhr, gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude eingedrungen war, musste er feststellen, dass es dort nichts zu holen gibt. Ohne Beute zog der Täter von dannen. Allerdings verursachte er einen Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. (mr)

Tübingen (TÜ): Gelegenheit macht Diebe (Zeugenaufruf)

Auf einen von außen sichtbar abgelegten Geldbeutel hatte es am Dienstagnachmittag ein Pkw-Aufbrecher in Tübingen abgesehen. Der Unbekannte schlug in der Zeit von 15 Uhr bis 15.30 Uhr an einem silberfarbenen Mercedes die Scheibe der Beifahrertür ein und schnappte sich die auf dem Beifahrersitz liegende Geldbörse. Das Fahrzeug war zu diesem Zeitpunkt in der Derendinger Allee Höhe der Alleenbrücke abgestellt. In dem Geldbeutel befanden sich mehrere hundert Euro Bargeld sowie persönliche Papiere des Besitzers. Da der Bereich stark frequentiert ist, bittet das Polizeirevier Tübingen mögliche Zeugen, sich unter Telefon 07071/972-8660 zu melden. (ms)

Meßstetten (ZAK): Einbrecher überrascht

Ein Einbrecher ist am Dienstagabend vermutlich von einer nach Hause kommenden Bewohnerin überrascht worden. Nachdem die Frau die Haustür des Einfamilienhauses im Stadtteil Hartheim kurz nach 19 Uhr aufgeschlossen hatte, hörte sie ein verdächtiges Geräusch. Anschließend bemerkte sie ein offenstehendes Fenster, durch das der Täter unerkannt fliehen konnte. Er hatte sich zuvor über eine aufgehebelte Kellertür Zutritt ins Haus verschafft. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet. (ms)

