Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei und stürzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 21.02.20, gegen 01.25 Uhr, wollte eine Polizeistreife einen Rollerfahrer in der Karsauer Straße kontrollieren, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit fuhr. Der Rollerfahrer ignorierte die Anhaltezeichen jedoch und beschleunigte weiter. Im Bereich des Füllenplatzes kam er dann in einer Linkskurve von der Straße ab, überfuhr einen Zaun und stürzte. Hierbei verletzte sich der 45-jährige Mann erheblich. Der Mann wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von etwa 1,6 Promille, der Führerschein wurde beschlagnahmt.

