POL-HG: Pressemeldung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 29.09.2019

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person Unfallort: L 3041, "Köpperner Tal" in Richtung Köppern Unfallzeit: Freitag, 27.09.2019, 13:35 Uhr

Ein 33-Jähriger und eine 25-Jährige fuhren mit ihren PKW hintereinander das "Köpperner Tal" in Richtung Köppern. In Höhe der Zufahrt zum Hundeplatz musste der Mann verkehrsbedingt Abbremsen, was die Frau zu spät bemerkte und auffuhr. Es wurde niemand verletzt. Sachschaden: ca. 8.000 EUR

Straftaten

Diebstahl von Mountainbike Tatort: Bad Homburg, Frankfurter Landstraße Tatzeit: Freitag, 27.09.2019, 09:42 Uhr

Unbekannter Täter entwendete von dem Fahrradträger eines PKW ein weißes MTB der Marke CUBE. Zuvor durchtrennte er vermutlich mittels Seitenschneiders die Sicherungsvorrichtung. Ein Zeuge beschrieb den Täter als auffallend klein, ca. 50 Jahre alt, südländischer Phänotyp. Schaden: ca. 1.000 EUR

Besonders schwerer Fall des Diebstahls in/aus Kraftfahrzeug Tatort: Fr. 27.09.2019, 18:00 Uhr bis Sa. 28.09.2019, 09:20 Uhr Tatort: Friedrichsdorf, Tettauer Straße Unbekannter Täter zerstörte die Heckscheibe eines geparkten Kleintransporters und entwendete aus diesem Werkzeug sowie Arbeitsmaschinen. Schaden ca. 20.000 EUR

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Mittwoch, 25.09.2019, 14:00 Uhr bis Freitag, 27.09.2019, 15:00 Uhr Feldbergstraße, 61449 Steinbach Ts.

Ein 56-jähriger Steinbacher parkte seinen VW Polo rückwärts in einer Parklücke in der Feldbergstraße in Höhe der Hausnummer 35. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer stieß vermutlich beim Ein- oder Ausparken seines Fahrzeuges gegen den geparkten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden am geparkten Pkw: 3000 EURSachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation Oberursel, Tel. 06171/62400

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer Unfallzeit: Samstag, 28.09.2019, 10:50 Uhr Unfallort: Lange Straße, Oberursel

In der Lange Straße, Höhe der Straße Im Breul, kam es zum Zusammenstoß zwischen zwei Fahrradfahrern. Eine Beteiligte wurde dabei leicht verletzt. Zeugen des Unfallhergangs werden gebeten sich an die Polizei Oberursel zu wenden, unter der Telefonnummer 06171-62400

Straftaten

Sachbeschädigung an PKW durch Abtreten von Außenspiegeln Tatzeit: Samstag, 28.09.2019, 08:40 Uhr Tatort: Wallstraße, zwischen Hausnummer 54 und 67, Oberursel

Am Morgen des vergangenen Samstages, trat ein bislang unbekannter Täter die Außenspiegel von mindestens zwei PKW ab, die in der Wallstraße Oberursel am Fahrbahnrand geparkt waren. Der Täter soll kurze schwarze Haare und eine normale Statur haben. Er war mit einem weißen Pullover bekleidet. Es wird um weitere Hinweise von Zeugen auf die Tat oder den Täter gebeten: Polizei Oberursel, Telefon 06171-62400

Gefährliche Körperverletzung Samstag, 28.09.2019, 00:45 Uhr Platz des 17. Juni, 61440 Oberursel

In der Nacht auf Samstag gerieten ein 41-jähriger Oberurseler und ein unbekannter Mann auf dem Bahnhofsvorplatz in Oberursel zunächst in verbale Streitigkeiten. Im weiteren Verlauf des Streits schlug der unbekannte Mann dem Geschädigten mit einem Glas auf den Hinterkopf, so dass dieser eine Platzwunde davontrug. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich bei der Polizeistation Oberursel unter Tel. 06171/62400 zu melden.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61479 Glashütten, Limburger Straße, am Fußgängerüberweg Freitag, den 27.09.2019, 07:50 Uhr

Ein 21-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Limburger Straße aus Richtung Königstein kommend in Richtung Oberems. Er übersah vor dem dortigen Zebrastreifen einen vor ihm fahrenden PKW, der aufgrund einer überquerenden Fußgängerin abbremsen musste. Er fuhr auf den stehenden PKW auf und es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen. Sachschaden: ca. 2600 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61476 Kronberg-Oberhöchstadt, Fichtenstraße/Schönberger Straße Freitag, den 27.09.2019, 14:30 Uhr

Eine 67-jährige PKW-Fahrerin befuhr die Fichtenstraße in Richtung Schönberger Straße. Sie touchierte beim Abbiegen einen Begrenzungspoller. Sachschaden: ca. 2000 Euro

Verkehrsunfall mit Sachschaden 61476 Kronberg, Bleichstraße Freitag, den 27.09.2019, 12:55 Uhr

Ein 40-jähriger PKW-Fahrer befuhr die Bleichstraße in Richtung Frankfurter Straße. Beim Vorbeifahren beschädigte er einen am Fahrbahnrand geparkten LKW. Sachschaden: ca. 6000 Euro

Versuchter Wohnungseinbruchdiebstahl 61479 Glashütten-Schloßborn, Wohngebiet oberhalb des Caromber Platzes Samstag, den 28.09.2019, gg. 20:30 Uhr

UT gelangten auf das Grundstück eines Einfamilienhauses und drangen in dieses ein. Im Haus durchsuchten sie mehrere Räumlichkeiten. Erkenntnisse über entwendete Gegenstände gibt es bislang nicht. Sachschaden: ca. 200 Euro. Zeugen werden gesucht. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeidirektion Bad Homburg, K 21/22, unter 06172/120-0

Polizeistation Usingen Verkehrsunfälle

Verkehrsunfallflucht Unfallort: Töpferstraße / 61273 Wehrheim Unfallzeit: Samstag, 28.09.2019 / 12:45 Uhr

Ein 56-jähriger Mann steht im Verdacht am Samstag, den 28.09.2019 / um 12:45 Uhr, gegen einen ordnungsgemäß geparkten Pkw der 74-jährigen Fahrzeughalterin gefahren zu sein. Hierbei streifte der 56-jährige Mann das Fahrzeug beim Ausparken in der Töpferstraße / Wehrheim und verursachte einen Sachschaden in einer Höhe von ca. 1200,- EUR. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Durch eine Zeugin konnte die Verkehrsunfallflucht beobachtet und das Kennzeichen des Verursachers abgelesen werden.

Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Unfallort: K 728 zw. Pfaffenwiesbach und Kransberg / 61273 Wehrheim Unfallzeit: Sonntag, 29.09.2019 / 01:36 Uhr

Eine 19-jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die K 728 von Pfaffenwiesbach kommend, in Fahrtrichtung Kransberg. In einer langgezogenen Linkskurve verlor die Fahrzeugführerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte sie mehrere Meter der Schutzleitplanke. Nach dem ersten Anstoß gegen die Schutzleitplanke, kam die Fahrzeugführerin auf die linke Seite der Fahrbahn ab und fuhr dort durch das Bankett. Beim Verlassen des Bankettes zurück auf die Fahrbahn, drehte sich das Fahrzeug und rutschte erneut gegen die Schutzleitplanke. Am Fahrzeug und der Schutzleitplanke entstand Sachschaden, der sich nach ersten Schätzungen auf ca. 3150,- EUR beläuft. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Die 19-jährige Fahrzeugführerin wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und im Krankenhaus versorgt.

Während der Verkehrsunfallaufnahme konnte bei der 19-jährigen Fahrzeugführerin Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Da die Fahrzeugführerin eine Ermittlung bezüglich eines Atemalkoholwertes vor Ort verweigerte, musste eine Blutentnahme angeordnet werden.

Strafanzeigen

Wohnungseinbruchsdiebstahl

Tatort: Weilstraße / 61273 Wehrheim Tatzeit: Fr. 27.09.2019 - 19:15 Uhr auf Sa. 28.09.2019 / 06:00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich über das Carporttor Zugang zum Garten des Tatobjektes.Dort wurde durch Hebeln und Einstechen der Scheibe, ein Fenster zum Wohnzimmer geöffnet und so das Eindringen Objekt möglich. Im Objekt wurden sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Im Nachgang wurde durch die unbekannten Täter das Fenster des Kinderzimmers geöffnet, das Fliegengitter samt Rahmen entfernt und das Objekt verlassen. Zum möglichen Stehlgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Wohnungseinbruchsdiebstahl.

Tatort: In der Au / 61273 Wehrheim Tatzeit: Freitag, 27.09.2019 - 20:00 Uhr bis 21:45 Uhr

Unbekannte Täter betraten das Grundstück des Einfamilienhauses und zerschlugen zunächst die Glasscheibe des Schlafzimmerfensters. Hier wurde das Fenster, durch Hineingreifen und Fenstergriff umlegen, geöffnet so sich Zugang in Das Objekt verschafft. Im Objekt wurden sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend verließen die Täter das Objekt über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Als mögliches Stehlgut kommt Schmuck in unbekannter Höhe in Betracht.

Räuberischer Diebstahl.

Tatort: Neuer Marktplatz / 61250 Usingen (EDEKA) Tatzeit: Samstag, 28.09.2019 - 20:07 Uhr bis 20:18 Uhr

Die 27-jährige Frau betrat den Verkaufsraum des Lebensmittelmarktes - EDEKA. Dort steckte die sie Bierdosen, Kerzen und Brot in eine mitgebrachte Umhängetasche und verbarg diese darin. Bei der Tatausführung wurde die Frau jedoch durch eine Angestellte des Marktes beobachtet. Anschließend passierte die 27-jährige Frau den Kassenbereich des Marktes, ohne die Ware zu bezahlen. Im Ausgangsbereich des Marktes wurde sie schließlich durch die Angestellte angesprochen und angehalten. Hierbei stieß die 27-jährige die Angestellte beiseite, um sich den Besitz der Ware zu sichern und versuchte sich zu entfernen. Mit Hilfe von Kunden des Marktes konnte die 27-jährige jedoch an der Flucht gehindert werden.

Das Stehlgut wird auf einen Wert in Höhe von 17,19 EUR beziffert.

