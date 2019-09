POL-HG: Weitere Pressemitteilungen der Polizei für den Hochtaunuskreis vom 27.09.2019

PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Mit Schreckschusswaffe geschossen, Neu-Anspach, Anspach, Bahnhofstraße, 25.09.2019, 22.55 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend kam es in Anspach im Bereich des Bahnhofs zu einem größeren Polizeieinsatz, nachdem ein Anrufer gemeldet hatte, dass dort mit einer Waffe geschossen worden sei. Die Polizei wurde gegen 23.00 Uhr über die Schussabgabe in Kenntnis gesetzt. Die daraufhin sofort vor Ort entsandten Polizisten kontrollierten daraufhin zwei 36 und 27 Jahre alte Männer. Bei einer Durchsuchung der beiden stark alkoholisierten Männer wurden bei dem 36-Jährigen eine Schreckschusswaffe sowie Munition und bei dem 27-Jährigen eine ungeladene Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt. Das Duo wurde daraufhin festgenommen und zwecks Ausnüchterung in Polizeigewahrsam genommen. Eine waffenrechtliche Erlaubnis konnten die beiden Männer nicht vorzeigen. Entsprechende Strafanzeigen wurden gefertigt.

2. Achtung falsche Polizisten rufen an! Kronberg, Oberursel, 26.09.2019,

(pl)Mindestens sieben Personen aus dem Bereich Oberursel und Kronberg haben am Donnerstagabend Anrufe von falschen Polizeibeamten erhalten. Die Täter erzählten in den Telefonaten die bereits bekannte Geschichte, dass eine Einbrecherbande unterwegs sei, welche es auf die Wertsachen der Angerufenen abgesehen hätte. Hierbei versuchten die Anrufer geschickt, die Geschädigten über Vermögenswerte auszufragen. In den registrierten Fällen durchschauten die Angerufenen jedoch das Ansinnen der Täter, beendeten das Gespräch oder gingen nicht weiter darauf ein. Die "echte" Polizei würde niemals Auskünfte über Vermögenswerte am Telefon verlangen. Daher ist aufgrund der neuesten Fälle Vorsicht geboten, da zu erwarten ist, dass die Täter weitere Versuche starten werden, um an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen. Lassen Sie sich nicht auf die Masche ein und beenden Sie solche Gespräche sofort.

