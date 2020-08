Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbruch in Lieferdienst - Zeugen gesucht

Stuttgart-Weilimdorf (ots)

Ein Unbekannter ist in der Nacht auf Donnerstag (20.08.2020) in die Räumlichkeiten eines Lieferdienstes an der Rutesheimer Straße eingebrochen. Der Täter öffnete gegen 01.10 Uhr gewaltsam eine Hintertür des Gebäudes und begab sich dort zum Lebensmittellager. Anschließend hebelte er offenbar die Tür zum Lager auf, betrat es und verließ das Gebäude ohne Diebesgut wieder. Am Gebäude entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der männliche Täter war bekleidet mit einem hellen langärmeligen Oberteil, einer hellen Jeans mit Rissen an den Knien und einem schwarzen Gürtel. Zudem trug er Schuhe des Herstellers Nike Air Max und Arbeitshandschuhe. Zeugen werden gebeten, sich mit den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 8 Kärntner Straße unter der Rufnummer +4971189903800 in Verbindung zu setzen.

