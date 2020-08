Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (20.08.2020) einen 38 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zuvor mehrere Flaschen Alkohol gestohlen zu haben. Der 38-Jährige begab sich gegen 21.05 Uhr in einen Supermarkt an der Sophienstraße. Dort steckte er drei Flaschen Alkohol in seinen Rucksack und ging offenbar an der Kasse vorbei, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Ladendetektiv sprach den mutmaßlichen Dieb an und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden bei dem Tatverdächtigen neben dem Diebesgut auch ein Messer. Der 38-jährige wohnsitzlose griechische Staatsangehörige wird am Freitag (21.08.2020) auf Antrag der Staatsanwaltschaft dem zuständigen Haftrichter vorgeführt.

