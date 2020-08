Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Schaufensterscheiben eingeschlagen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord /-Hedelfingen (ots)

Unbekannte haben am frühen Donnerstagmorgen (20.08.2020) sowie am frühen Freitagmorgen (21.08.2020) offenbar versucht, in einen Kiosk an der Straße Am Kochenhof sowie in einen Werkzeugfachhandel an der Hedelfinger Straße einzubrechen. An der Straße Am Kochenhof schlugen die Täter am Donnerstagmorgen gegen 03.10 Uhr mit einem bislang noch unbekannten Gegenstand die Schaufensterscheibe des Kiosks ein. Offenbar gelang es ihnen jedoch nicht, in das Geschäft einzudringen. Der Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Auch am Freitag schlugen Unbekannte gegen 03.15 Uhr das Schaufenster eines Fachgeschäftes ein und versuchten aus der Auslage eine Baumaschine zu entnehmen. Der Versuch scheiterte und die Täter flüchteten offenbar ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903200 bei dem Polizeirevier 2 Wolframstraße oder unter der Rufnummer +4971189903500 bei dem Polizeirevier 5 Ostendstraße zu melden.

