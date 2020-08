Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Rund ein Kilogramm Kokain dabei

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwochmittag (19.08.2020) einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Jugendliche mit einem Messer bedroht zu haben und mit Kokain Handel zu treiben. Drei Jugendliche alarmierten gegen 12.00 Uhr die Polizei, da sie in der Mönchhaldenstraße mutmaßlich von einem Mann mit einem Messer bedroht wurden. Bei einer anschließenden Kontrolle des 20-Jährigen fanden die Beamten in seiner Tasche etwa ein Kilogramm Kokain in verkaufsfertigen abgepackten Klemmtütchen. Außerdem hatte der junge Mann in seiner Hosentasche griffbereit ein Klappmesser dabei. Die Beamten nahmen den Mann fest. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wird der 20-jährige kroatische Staatsangehörige im Laufe des Donnerstags (20.08.2020) einem Haftrichter vorgeführt.

