Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200513 - 0446 Frankfurt-Niederrad: Jugendliche Wodkadiebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(hol) Gestern Abend stahl ein jugendliches Pärchen in einer Tankstelle in Niederrad zwei Flaschen mit Alkohol. Die Polizei nahm die beiden kurz darauf fest.

Gegen 21:00 Uhr betrat ein 17-Jähriger zusammen mit seiner 17-jährigen Begleiterin die Tankstelle in der Lyoner Straße. Hier entwendeten die beiden eine Flasche Wodka und eine Flasche Wein. Anschließend flüchteten sie zu Fuß. Die Polizei fahndete in der Folge in der Umgebung nach den beiden. Schließlich trafen die Beamten in einer nahegelegenen Kleingartenanlage auf die beiden Tatverdächtigen. Diese zeigten sich davon so beeindruckt, dass sie die Fahnder kurzerhand zu dem versteckten Diebesgut führten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden die beiden Minderjährigen in die Obhut ihrer Eltern übergeben.

