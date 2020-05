Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200512 - 0444 Frankfurt-Bockenheim: Raub auf 56-jährige Frau

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 56-jährige Frankfurterin war am Montag, den 11. Mai 2020, gegen 20.00 Uhr, zu Fuß unterwegs durch den Kohlrauschweg.

Gemäß ihrer Angabe sprang dort ein bisher unbekannter Täter hinter einem Gebüsch hervor, sprühte ihr Reizgas ins Gesicht und entriss ihr die Handtasche. Der Täter flüchtete mit seiner Beute in nicht bekannter Richtung. Durch das Reizgas erlitt die Geschädigte ein starkes Brennen in den Augen. Bei dem Raubgut handelt es sich um eine schwarze Handtasche, in der sich u.a. die Geldbörse der Geschädigten befand. Diese enthielt etwa 15 EUR Bargeld, eine Bankkarte und die RMV-Monatskarte der 56-Jährigen. Der Täter wird beschrieben als etwa 20 Jahre alt und etwa 190 cm groß. Schlanke Gestalt, schwarze Haare und glattrasiert.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell