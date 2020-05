Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200511 - 0441 Frankfurt-Fechenheim: Betrüger "kaufen" großzügig im Baumarkt ein

Frankfurt (ots)

(em) Am Samstagnachmittag (09.05.2020) haben sich zwei Männer äußerst kreativ gezeigt, um bei ihrem "Einkauf" in einem Baumarkt viel Geld einzusparen. Die Kreativität sollte sich jedoch nicht bezahlt machen: Der Besuch im Baumarkt endete mit einer Festnahme.

Gegen 16.45 Uhr standen die beiden 27-jährigen Männer mit ihrem Einkaufswagen an der Selbstbedienungskasse eines Baumarktes in der Hanauer Landstraße und zogen nach und nach die Produkte über den Scanner. Ein Mitarbeiter beobachtete, dass sie dabei jedoch nicht allzu sorgfältig vorgingen und ein Produkt nicht scannten. Als er mit den beiden Herren daraufhin das Gespräch suchte und auf den Bildschirm der Kasse sah, war über den niedrigen Gesamtpreis verwundert; denn der Einkauf bestand aus mehreren hochwertigen Werkzeugen. Die Mitarbeiter des Baumarktes alarmierten daraufhin die Polizei. Als die Beamten die Männer durchsuchten, fanden sie zahlreiche Barcodes. Dies erklärte den vergleichsweise günstigen Gesamtpreis. Die beiden Männer haben diese vermutlich über die Original-Barcodes geklebt, um den "Einkauf" günstig zu halten. Doch damit noch nicht genug. Eine Durchsuchung des Fahrzeuges der beiden Tatverdächtigen förderte weitere Werkzeuge und Maschinen im Wert von mehreren Tausend Euro sowie eine Etikettiermaschine, weitere Barcodes und zahlreiche Kassenbons weiterer Baumärkte zu Tage. Auch eine kleinere Menge der Droge Crystal Meth fanden die Beamten in dem VW.

Die Gegenstände wurden allesamt sichergestellt und die beiden mutmaßlichen Betrüger festgenommen. Nach der Durchführung der polizeilichen Maßnahmen mussten die beiden 27-Jährigen mangels Haftgründe wieder entlassen werden. Die Ermittlungen dauern an.

