Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200510 - 0438 Frankfurt-Nordend: Gartenhütte niedergebrannt

Frankfurt (ots)

(fue) Etwa 3.000 EUR Sachschaden entstand am Samstag, den 9. Mai 2020, gegen 16.35 Uhr, bei dem Brand einer Gartenhütte in einer Kleingartenanlage an der Ecke Friedberger Landstraße/Schlinkenweg. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt.

Durch die Feuerwehr war der Brand zu der genannten Zeit der Polizei gemeldet worden. Die Flammen konnten durch die Wehr rasch erstickt werden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. In Tatortnähe fiel den Beamten eine 48-jährige, wohnsitzlose Frau auf, die widersprüchliche Angaben in Zusammenhang mit dem Brand machte. Sie wurde später wieder entlassen, da sich der Verdacht zunächst nicht weiter erhärten ließ.

